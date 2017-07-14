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14.07.2017  08:33   

МИД рекомендует украинцам отказаться от поездок в Египет

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Индию и Египет.


РБК-Украина

Об этом говорится в сообщении МИД Украины. В частности, в Индии обострилась ситуация в штате Западная Бенгалия, в связи с чем украинцам рекомендуют воздержаться от туристических поездок в данный регион. 

В случаях крайней необходимости выезда в регион рекомендуется в обязательном порядке информировать посольство Украины в Индии.

Кроме того, в связи с продлением чрезвычайного положения в Египте МИД рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения этой страны. Предостережения вызваны существенной активизацией террористических группировок, которые все чаще осуществляют атаки на гражданских с учетом их религиозной принадлежности.

 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  туризм, египет
 
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