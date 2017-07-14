МИД рекомендует украинцам отказаться от поездок в Египет

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Индию и Египет.
Об этом говорится в сообщении МИД Украины. В частности, в Индии обострилась ситуация в штате Западная Бенгалия, в связи с чем украинцам рекомендуют воздержаться от туристических поездок в данный регион.
В случаях крайней необходимости выезда в регион рекомендуется в обязательном порядке информировать посольство Украины в Индии.
Кроме того, в связи с продлением чрезвычайного положения в Египте МИД рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения этой страны. Предостережения вызваны существенной активизацией террористических группировок, которые все чаще осуществляют атаки на гражданских с учетом их религиозной принадлежности.
День удачен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.
Дождь с грозой и шквалы до 15-24 м/с – по прогнозам синоптиков нас ожидает пасмурная и прохладная пятница.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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