14.07.2017 08:33

МИД рекомендует украинцам отказаться от поездок в Египет

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Индию и Египет.



РБК-Украина

Об этом говорится в сообщении МИД Украины. В частности, в Индии обострилась ситуация в штате Западная Бенгалия, в связи с чем украинцам рекомендуют воздержаться от туристических поездок в данный регион.



В случаях крайней необходимости выезда в регион рекомендуется в обязательном порядке информировать посольство Украины в Индии.



Кроме того, в связи с продлением чрезвычайного положения в Египте МИД рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения этой страны. Предостережения вызваны существенной активизацией террористических группировок, которые все чаще осуществляют атаки на гражданских с учетом их религиозной принадлежности.



