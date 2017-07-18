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18.07.2017  16:45   

В «Бузке» покажут «Вдохновение»

Экспозиция «Вдохновение» будет работать до 3 августа.


kharkivoda.gov.ua
На выставке представлены работы преподавателей и учеников школы-студии художественного творчества «Art – palitra».
 
«Школа-студия  - это чудесное место, в котором каждый может раскрыть в себе художника, раскрасить мир и научиться перевоплощать обыденное в прекрасное, - рассказывают организаторы. - Если вы любите творчество и мечтали научиться рисовать, то, посетив нашу выставку, вы можете быть уверены, что художником может стать каждый, независимо от возраста и образования».
 
Также 20 июля в Информационно-выставочном центре «Бузок» откроется выставка работ Ирины Осетровой «Мир вокруг нас».
 
Художница родилась в 1961 году, окончила художественную школу им. Репина в г. Харькове. Получила архитектурное образование в 1985 году и  работала архитектором в творческих архитектурных мастерских. Любимыми материалами Ирины после акварели и карандаша становились пастель, сангина, уголь,  а затем  масляные краски и смешанные техники. В течение прошлых лет работы художницы участвовали во всеукраинских и областных художественных выставках.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  бузок, выставка, харьков
 
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