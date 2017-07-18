18.07.2017 17:47

Харьковчанина подозревают в убийстве матери (ФОТО)

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, информация о происшествии поступила в Шевченковский отдел полиции 18 июля около 07:00 утра от соседа погибшей.

«Предварительно, 71-летнюю женщину до смерти избил собственный сын. Свой поступок 50-летний мужчина объяснить не смог, потому что находился в сильном алкогольном опьянения», - информируют в пресс-службе правоохранителей.

Следователю свидетель рассказал, что утром к нему пришел сын пенсионерки и сообщил, что избил мать, и она не подает признаков жизни. Сосед сразу же вызвал скорую и полицию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

ФОТО:ГУНП