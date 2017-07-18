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18.07.2017  17:47   

Харьковчанина подозревают в убийстве матери (ФОТО)

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, информация о происшествии поступила в Шевченковский отдел полиции 18 июля около 07:00 утра от соседа погибшей.
 
«Предварительно, 71-летнюю женщину до смерти избил собственный сын. Свой поступок 50-летний мужчина объяснить не смог, потому что находился в сильном алкогольном опьянения», - информируют в пресс-службе правоохранителей. 
 
Следователю свидетель рассказал, что утром к нему пришел сын пенсионерки и сообщил, что избил мать, и она не подает признаков жизни. Сосед сразу же вызвал скорую и полицию.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
 
 
 
 
 
 
ФОТО:ГУНП
Источник:   ГУНП
 Тэги:  пенсионерка, сын, харьков, смерть, полиция
 
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