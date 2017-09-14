14.09.2017 09:02

Какие спектакли готовят харьковские театры

Главные театры города уже распахнули свои двери для посетителей и готовы радовать постановками. Некоторые труппы достали из закромов уже знакомые харьковчанам спектакли, другие же обещают удивлять премьерами прошлого сезона и интригуют новинками.



Фото: tyz.kharkov.ua

"Сегодня" пишет, что планируют показать зрителям служители Мельпомены в новом театральном сезоне.



Свой 142-й театральный сезон Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Лысенко начнет с лучших постановок прошлых лет. Среди них — балет на музыку Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь", опера Петра Чайковского "Пиковая дама", мюзикл Марка Карминского "Робин Гуд". Также на подмостках оперы появится нашумевшая премьера прошлого сезона — опера Петра Чайковского "Мазепа", которая рассказывает зрителю не только драматическую историю любви гетмана и его возлюбленной Марии, а и борьбу Мазепы за независимость родины.



В начале октября в театре стартует масштабный фестиваль "СхідОпера-2017", в рамках которого зрителям покажут лучшие образцы оперного и балетного искусства харьковский сцены. "На сцене прозвучат три оперных шедевра композитора Джакомо Пуччини — "Турандот", "Флория Тоска" и "Богема". Что касается балета, то зрителей порадуют "Лебединым озером" Петра Чайковского и спектаклем на музыку Эдварда Грига "Пер Гюнт". Молодежи нравится спектакль "365", поставленный совместно с театром "Прекрасные цветы". В этом сезоне он тоже будет в афише", — рассказывает завлит театра Александр Чепалов.



2 ноября театралов ждет первая премьера сезона — опера Жоржа Бизе "Ловцы жемчуга", которую харьковские постановщики подготовят вместе с голландскими коллегами. Раньше харьковскому зрителю была знакома самая популярная опера композитора — "Кармен". Спектакль "Ловцы жемчуга" перенесет зрителя на экзотический остров Цейлон и поведает драматичную историю настоящей любви и преданности, которые подвергаются испытаниям. "В спектакле будет на что посмотреть. Те эскизы костюмов и оформления, которые привезли с собой голландские постановщики, говорят о яркой зрелищности будущей постановки, покоряющей и вокальной мелодичностью, и богатством драматических коллизий", — обещает Чепалов.



Молодежный "Театр 19" нынешний сезон открывает без новинок. Зрители смогут насладиться уже известными постановками, посмотрев абсурдистскую трагикомедию "Кароль", спектакль "Начать сначала", групповое собеседование "Ищу работу". На сцене также появится новинка прошлого сезона — трагикомедия по мотивам пьесы Майкла Маккивера "Счастливо". Она расскажет аудитории историю молодого человека, который пытается познакомить невесту со своей странной, полной тайн и скелетов в шкафу семейкой. "Эту постановку можно считать премьерной, ведь в прошлом сезоне мы показали ее всего несколько раз. Кроме того, этой осенью плани¬руем удивить зрителей очередной новинкой, но это пока сюрприз", — заинтриговала директор театра Ирина Сурикова.



В Харьковском академическом русском драматическом театре им. Пушкина нынешней осенью планируют показать премьеры прошлых сезонов — фарс "Потерянный муж" и комедию по мотивам произведения Антона Чехова "Чайка", которые впервые появились на сцене в марте. Не исчезнет из афиши и июньская премьера труппы — спектакль по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Кукольный дом". Как утверждают в театре, эта драма о браке, деньгах и равенстве, написанная больше века назад, остается актуальной по сей день. Ведь во многих семьях до сих пор продолжает действовать классическая модель "муж-глава и жена-домохозяйка" и перед многими женщинами остро стоит вопрос свободы и возможности выбора. Кроме этого, театр начинает работу над новой постановкой, которую зрителям представят лишь в декабре. "Мы готовим спектакль по мотивам пьесы Торнтона Уайлдера "Наш городок", — рассказала "Сегодня" заведующая литературной частью театра Ольга Андреева.



Труппа государственного академического драматического театра им. Шевченко выйдет на подмостки с классическими спектаклями, представив публике комедию Ивана Карпенко-Карого "Деньги (Сто тысяч)", трагикомедию Михаила Булгакова "Зойкина квартира" и комедию-феерию Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь". Кроме этого, зрители увидят трагикомедию Тадеуша Ружевича "Картотека", премьера которой состоялась в марте. А вот новый спектакль театрального сезона готовят лишь к Новому году. Режиссер Олег Руссов ставит спектакль для детей "Аладдин".



58-й сезон Театр юного зрителя откроет праздником для детей и взрослых. Стартуют осенние показы музыкальной поучительной сказкой Владимира Орлова "Золотой цыпленок". Кроме этого детям снова покажут "Русалочку" и "Муху-Цокотуху" Александра Анничева, по мотивам сказки Корнея Чуковского.

Также детвора сможет увидеть премьеры прошлого сезона, в числе которых комедия Эдуардо Де Филиппо "Дженнариньелло", которая поведает маленькому зрителю о ценности любви и семейных отношений.



А в Харьковском театре кукол детям покажут старые сказки на новый лад. Например, музыкальное приключение по мотивам произведения Шарля Перро "Еще раз о Красной Шапочке", "Айболит" Корнея Чуковского в современной обработке.

Кроме этого, кукольники обещают порадовать детей премьерным представлением "Белоснежка и семь гномов" — хорошо знакомой историей, рассказанной волшебным зеркалом.