18.09.2017 18:21

Художественный музей покажет выставку «Верность призванию»

Харьковский художественный музей представляет зрителю четырех самобытных художников, чья жизнь была связана с Харьковом. В экспозицию вошли работы из коллекции музея и частных собраний.



kharkivoda.gov.ua

Экспозиция открывается 20 сентября в 16:00.

13 графических и живописных произведений Льва Крамаренко (1888-1942) иллюстрируют период расцвета его творчества, а именно 1920-1930-е годы. В основе его натюрмортов и пейзажей лежит непосредственная работа с натуры. Картины, написанные во время многочисленных летних путешествий по Крыму, Кавказу, Подмосковью и Киевской области, передают привлекательность местной природы.

Ученик Льва Крамаренко, Борис Вакс (1912-1989) – живописец ярко выраженного лирико-философского звучания. На выставке представлено 10 произведений 1970-х годов. Натюрморты и портреты, лирические пейзажи, лаконичные по форме и цветовым решениям, соответствуют стилистическим особенностям «сурового стиля». Художник в совершенстве владел техникой масла, достигая акварельной прозрачности и легкости.

Продолжателем традиции «школы натюрморта» Льва Крамаренко и Бориса Вакса искусствоведы называют Павла Брозголя (1933-2004). В экспозицию вошли около 20 произведений 1970-2000-х годов живописца из коллекции его сына. Мастер разделил свой творческий интерес едва ли не между всеми жанрами: натюрморт, портрет, тематическая картина, изображения интерьеров и обнаженной натуры.

«Произведения представленных мастеров обозначены индивидуальным видением мира и своеобразием живописного языка. Они и сегодня сохраняют художественную ценность, даря людям радость художественного познания мира», - отмечают в музее.