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19.09.2017  11:34   

В «Бузке» покажут выставку, посвященную 500-летию Реформации в Европе

Экспозиция современной живописи будет работать до 3 октября 2017 года.


kharkivoda.gov.ua
 «Начиная с выступления Мартина Лютера 500 лет назад против церковных ложных доктрин, которые противоречат истине и духу Священного Писания, реформационное движение, начиная с церкви, дошло до всех слоев общества. Развитие науки, культуры, предпринимательской и социальной деятельности, внимательное отношение к человеческой личности и прочее - последовали за активным изучением и распространением Слова Божьего, - рассказывают организаторы выставочного проекта в Харькове. - С тех пор Библия стала доступной для обычных людей и наиболее популярной книгой, которая продается в мире до нашего времени».
 
В проекте принимают участие выдающиеся украинские художники из разных городов Украины: Алексей Анд, Валерий Франчук, Любомир Мартынюк, Леонид Бернад, Сергей Марус, Валерий Козуб, Светлана Михайлова, Григорий Вовк, Владимир Гончаренко, Гуцул Иван, Наталья Герасименко, Валерий Кот, Ярослав Логинский и много других.
 
Открытие выставки «Великая Библия» состоится 19 сентября в 17:00.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  бузок, выставка, харьков
 
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