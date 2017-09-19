19.09.2017 11:34

В «Бузке» покажут выставку, посвященную 500-летию Реформации в Европе

Экспозиция современной живописи будет работать до 3 октября 2017 года.



kharkivoda.gov.ua

«Начиная с выступления Мартина Лютера 500 лет назад против церковных ложных доктрин, которые противоречат истине и духу Священного Писания, реформационное движение, начиная с церкви, дошло до всех слоев общества. Развитие науки, культуры, предпринимательской и социальной деятельности, внимательное отношение к человеческой личности и прочее - последовали за активным изучением и распространением Слова Божьего, - рассказывают организаторы выставочного проекта в Харькове. - С тех пор Библия стала доступной для обычных людей и наиболее популярной книгой, которая продается в мире до нашего времени».

В проекте принимают участие выдающиеся украинские художники из разных городов Украины: Алексей Анд, Валерий Франчук, Любомир Мартынюк, Леонид Бернад, Сергей Марус, Валерий Козуб, Светлана Михайлова, Григорий Вовк, Владимир Гончаренко, Гуцул Иван, Наталья Герасименко, Валерий Кот, Ярослав Логинский и много других.

Открытие выставки «Великая Библия» состоится 19 сентября в 17:00.