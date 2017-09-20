20.09.2017 14:37

Харьковские школьники создали панно на тему свободы и равноправия

Арт-акция «У меня есть крылья» прошла 19 сентября в Харьковской средней специализированной музыкальной школе-интернате.



city.kharkov.ua

В рамках акции учащиеся музыкальной школы-интерната создали на здании учебного учреждения панно «У меня есть крылья». Внести творческий вклад в общее дело имели возможность ученики всех классов. По словам юных художников, идея их картины в том, что никто не имеет права препятствовать развитию потенциала человека, образно говоря, связывать ему крылья и запрещать летать.

Организаторы мероприятия отметили, что арт-акция является частью проекта «Центр гендерной культуры - инновационная площадка неформального гендерного просвещения» общественной организации «Харьковский областной гендерный ресурсный центр», который реализуется при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. Подобные акции помогают доносить до детей важную информацию относительно равных прав и возможностей мужчин и женщин.

Участники акции отметили, что создание картины на тему мира, свободы и равноправия также приурочено ко Всеукраинской акции «День мира in UA 2017». Этот праздник 25 лет назад провозгласила Генеральная Ассамблея ООН как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Международный день мира отмечается 21 сентября.