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20.09.2017  14:37   

Харьковские школьники создали панно на тему свободы и равноправия

Арт-акция «У меня есть крылья» прошла 19 сентября в Харьковской средней специализированной музыкальной школе-интернате.


city.kharkov.ua
В рамках акции учащиеся музыкальной школы-интерната создали на здании учебного учреждения панно «У меня есть крылья». Внести творческий вклад в общее дело имели возможность ученики всех классов. По словам юных художников, идея их картины в том, что никто не имеет права препятствовать развитию потенциала человека, образно говоря, связывать ему крылья и запрещать летать.
 
Организаторы мероприятия отметили, что арт-акция является частью проекта «Центр гендерной культуры - инновационная площадка неформального гендерного просвещения» общественной организации «Харьковский областной гендерный ресурсный центр», который реализуется при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. Подобные акции помогают доносить до детей важную информацию относительно равных прав и возможностей мужчин и женщин. 
 
Участники акции отметили, что создание картины на тему мира, свободы и равноправия также приурочено ко Всеукраинской акции «День мира in UA 2017». Этот праздник 25 лет назад провозгласила Генеральная Ассамблея ООН как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Международный день мира отмечается 21 сентября.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  акция, школа, панно, харьков
 
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