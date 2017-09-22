22.09.2017 15:20

В Харькове пройдет международный фестиваль театра кукол

IV Международный фестиваль театров кукол и других форм сценической анимации «Anima» пройдет с 25 по 29 сентября в Харькове.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 22 сентября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил его соорганизатор, заведующий кафедрой мастерства актера и режиссуры театра анимации Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского Александр Инюточкин.

По его словам, фестиваль посвящен 100-летию со дня основания вуза. Этот фестиваль не проводили с 2008 года, и спустя девять лет Харьков примет лучшие театральные коллективы из Украины, Аргентины, Испании, Италии и Молдовы. Всего пройдет десять спектаклей для детей.

Откроет фестиваль спектакль «Ежик из тумана» Харьковского государственного академического театра кукол имени В. А. Афанасьева в постановке режиссера Оксаны Дмитриевой. Киевский муниципальный академический театр кукол представит свою версию сказки Редьярда Киплинга «Слоненок» в спектакле «Почему длинный нос у слона?». Молодой харьковский коллектив «Малый театр марионеток» покажет «Вертеп», хмельницкий театр представит постановку по ранним стихам и письмам Леси Украинки «Лесины письма», а Киевский театр марионеток – сказку «Красная Шапочка».

Кишиневский Республиканский театр кукол «Ликурич» привезет с собой «Легенду о добром сердце». Гости из Испании представят свой вариант сказки «Волк и семеро козлят», а кукольники из Аргентины – детскую постановку «Голубой шарф». Новым для харьковчан станет «Театр ног» из Вероны. Александр Инюточкин отметил, что актриса из Италии будет играть без слов, а испанские постановки будут идти с переводом.

Также в рамках фестиваля в Харьковском театре кукол состоится благотворительный спектакль для детей с ограниченными возможностями, а в университете искусств пройдут мастер-класс киевского режиссера Михаила Яремчука и открытый урок преподавателя вуза Александра Коваля.

Жюри фестиваля представят харьковский обозреватель культуры и искусств Александр Анничев, журналист, театральный и литературный критик Юрий Хомайко и декан факультета ХНУИ Яна Портова. Лучшие спектакли получат гран-при, а также первую, вторую и третью премии. Церемония награждения состоится на закрытии фестиваля 29 сентября.

Вход на все спектакли - бесплатный (большинство из них пройдет в Доме актера, ул. Манизера, 3). С полной программой кукольного форума можно ознакомиться здесь

Отметим, что фестиваль театров кукол «Anima» проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, при поддержке Департамента культуры и лично его директора Светланы Бабицкой, Союза театральных деятелей Украины, Дома актера, благотворительной организации «Фонд развития искусства для детей, юношества и молодежи».