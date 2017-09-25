25.09.2017 14:34

В Харькове проходит Международный фестиваль театров кукол

Открытие IV Международного фестиваля театров кукол и других форм сценической анимации «Anima» состоялось сегодня, 25 сентября, в Харьковском государственном академическом театре кукол имени В. А. Афанасьева.



city.kharkov.ua

Зрителей, актеров и режиссеров с открытием поздравил директор фестиваля, заведующий кафедрой мастерства актера и режиссуры театра анимации Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского Александр Инюточкин. Он зачитал приветственный адрес от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, под патронатом которого проходит мероприятие.

«Харьков радушно распахнул свое сердце еще одному театральному фестивалю, который объединит в эти дни огромное количество профессионалов - актеров из Испании, Италии, Аргентины, Молдовы и Украины. Мастеров сцены, кто оживляет и наполняет жизнью кукол. Харьков называют культурной столицей Украины, а сегодня его по праву можно считать и театральной столицей. Здесь работает огромное количество профессиональных и аматорских театральных коллективов, в том числе театр оперы и балета, пять академических театров и до 30 негосударственных. Уверен, что фестиваль займет достойное место в Украине и в международной театральной жизни. В Харькове пройдет еще множество интересных культурных проектов, а фестивальные дни подарят зрителям и исполнителям незабываемые впечатления, позволят харьковчанам окунуться в атмосферу доброй волшебной сказки, которая родом из детства. Ведь кукла - удивительный инструмент, который позволяет проецировать эмоции добра и любви в нашу повседневную жизнь», - было сказано в приветствии городского головы.

Первым спектаклем, который представили зрителям, стал «Ежик из тумана» режиссера Харьковского театра кукол Оксаны Дмитриевой. Также сегодня на малой сцене Дома актера с рождественской постановкой «Вертеп» выступит молодой харьковский коллектив «Малый театр марионеток» (начало - в 13:00). А позже на сцене театра кукол имени Афанасьева актеры Киевского муниципального академического театра кукол представят свою версию сказки Редьярда Киплинга «Слоненок» (начало - в 16:30 и 18:30).

Напомним, что фестиваль «Anima» не проводили с 2008 года, и спустя девять лет Харьков принимает лучшие театральные коллективы из разных стран мира. В этом году он посвящен 100-летию Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского. Всего до 29 сентября в городе пройдет десять спектаклей для детей. Кишиневский Республиканский театр кукол «Ликурич» привез с собой «Легенду о добром сердце». Гости из Испании представят свой вариант сказки «Волк и семеро козлят», а кукольники из Аргентины – детскую постановку «Голубой шарф». Новым для харьковчан станет «Театр ног» из Вероны. Также в рамках фестиваля состоятся благотворительный спектакль, мастер-классы и открытые уроки.