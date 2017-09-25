25.09.2017 15:57

В Харькове запустят серию бесплатных туристических маршрутов

Харьковчане опробовали первый туристический маршрут «Харьков развлекательный» из цикла «Живая история Харькова для молодежи поколения Z».



city.kharkov.ua

Его представили 24 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. На сцене в ретро-парке объявили о запуске нового туристического проекта, и 30 детей и их родители первыми смогли пройти новый маршрут.

Как сообщила начальник отдела Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, среди участников были воспитанники детского дома семейного типа «Отрадное» и несколько детей с ограниченными возможностями. Чтобы пройти маршрут, нужно было выполнить различные несложные задания. Например, возле водной горки «Майя» им нужно было отгадать, что связывает Харьков с этой древней цивилизацией, а возле американских горок – ответить на вопросы по истории США.

«Именно харьковчанин разгадал письмена Майя. Благодаря таким заданиям дети запомнили много новых исторических фактов, лучше узнали парк. Помогали им агенты, которые стояли в разных зонах парка, но в ноябре мы планируем установить на десяти объектах QR-код со всей необходимой информацией. Их смогут прочитать и дети с ограниченными возможностями. Таблички с QR-кодами будут размещены невысоко, и информация на них будет продублирована шрифтом Брайля», - сообщила Юлия Згурская.

Также харьковчане и гости города в скором времени смогут пройти такие маршруты, как «Неизвестный Харьков», «Харьков архитектурный» и «Харьков научный». Участие в них будет бесплатным. Заниматься проектом будет городской туристический информационный центр (пл. Свободы, 8). Также новые QR-коды с информацией планируют установить на Госпроме и Доме со шпилем.

Отметим, что инициатором социального проекта стала общественная организация «Ротари Клуб «Харьков Мультинешнл» - победитель городского конкурса инвестиционных проектов. Проект реализуется Департаментом международного сотрудничества, Управлением инвестиционного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, представителями общественности.