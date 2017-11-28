28.11.2017 17:30

В ХНАТОБе покажут премьеру без костюмов и декораций

Театр оперы и балета готовит необычную премьеру оперы «Норма» Винченцо Беллини.



// ХОГА

Главную партию исполнит одна из самых востребованных певиц мира - украинка Людмила Монастырская.



Над спектаклем будет работать знаменитый американо-украинский дирижер Хобарт Эрл, сотрудничество с которым стало доброй традицией театра и приносит прекрасные творческие результаты.



«Мы готовим необычную премьеру: концертное исполнение шедевра эпохи итальянского «bel canto» - оперы «Норма» Винченцо Беллини, - рассказывают в театре. - Концертное исполнение перед сценическим воплощением оперы (отсутствие декораций, театральных костюмов и специального грима) сейчас очень распространено в мировой театральной практике и позволяет сосредоточить все внимание публики именно на мастерстве певцов и музыкантов».



Винченцо Беллини является автором одиннадцати опер, многие из которых пользуются широкой популярностью, но именно опера «Норма» считается одним из самых совершенных шедевров музыкального театра. Беллини очень тщательно работал над своим произведением. Одну лишь знаменитую каватину «Casta diva» - молитву при лунном свете - композитор полностью переделывал восемь (!) раз, пока не убедился в ее совершенстве.



Действие оперы разворачивается на фоне противостояния галлов и римлян в 50 году до н.э. Верховная жрица галлов Норма нарушила обет безбрачия, предала народное доверие: она тайно стала женой римского консула Поллиона и родила от него двух детей. А Поллион влюбился в юную жрицу Адальжизу. Главную героиню терзает ревность, желание отомстить предателю, а также любовь к детям, чувство вины за нарушенную клятву перед народом и богами. Неоднозначны и другие герои: Адальжиза не может простить любимому измены верховной жрицы, и даже предатель Поллион оказывается способным на самопожертвование.



В наше время «Норма» ставится специально для выдающихся сопрано, поскольку партия главной героини считается одной из сложнейших в мировом оперном репертуаре – не только из-за виртуозной вокальной партии, но и из-за ее высокого эмоционального напряжения. На премьере партию Нормы исполнит одна из самых востребованных певиц мира - украинка Людмила Монастырская.