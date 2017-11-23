23.11.2017 12:15

В музее университета Каразина покажут археологические находки 2017 года

Выставка пройдет 24 ноября в 15:30 в рамках научной конференции-презентации «Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины. Итоги полевых исследований 2017 года».



kharkivoda.gov.ua

Как сообщают в пресс-службе ХОГА, конференция состоится 24 ноября в Музее археологии ХНУ им. В.Н.Каразина. Ее целью является информирование научной общественности об исследованиях этого года, направленных на изучение памятников археологии, и содействие охране культурно-исторического наследия, а также популяризация знаний по археологии, истории, краеведению.

В работе конференции-презентации примут участие ученые, представляющие все научно-исследовательские центры г. Харькова, занимающиеся вопросами изучения и охраны археологических памятников как на территории Слобожанщины, так и соседних областей. Тематика докладов охватывает проблемы, связанные с исследованием археологических памятников от палеолита до позднего средневековья.