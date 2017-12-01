Харьковчан приглашают на выставку японской графики

Первая в Украине выставка коллекции печатной японской графики конца ХХ века из фондов Ассоциации дизайнеров-графиков «4-й БЛОК» пройдет с 5 по 14 декабря в Центре современного искусства «ЕрмиловЦентр».
Ассоциация дизайнеров-графиков «4-й БЛОК» представляет проект «Япония-Украина: художественные и дизайнерские диалоги» в рамках Года Японии в Украине и по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.
В экспозиции будет представлено около 100 работ японских художников, чьи произведения неоднократно отмечались высшими наградами престижных международных конкурсов графики и хранятся в коллекциях таких музеев, как Нью-Йоркский музей современного искусства, Британский музей, Токийский национальный музей и др.
Также в рамках проекта «Япония-Украина: художественные и дизайнерские диалоги» пройдут открытые лекции, мастер-классы, творческие встречи, экскурсии и перформансы.
Открытие выставки состоится 5 декабря (начало - в 18:00) по адресу: пл. Свободы, 4 (ЦСИ «ЕрмиловЦентр», главный корпус ХНУ имени В. Н. Каразина, вход со стороны Клочковского спуска).
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