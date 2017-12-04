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04.12.2017  15:17   

Харьковская художница стала автором книжного проекта «Украина в зеркале Японии»

Мария Рубан создала серию детских рисунков, в которых сравнила традиционные символы двух стран.


kharkivoda.gov.ua
«Идея была в том, чтобы изобразить символические объекты, которые являются архетиповыми для украинского народа, и сравнить их с аналогичными японскими, чтобы заинтересовать ребенка и взрослых, которые будут читать книгу детям, - объясняет Мария Рубан. – Так, с одной стороны страницы у нас изображен, например, самурай, а с другой - казак; японский храм - украинская церковь; суп мисо - борщ, сакура – подсолнечник и тому подобное. Рисунки нарисованы акварелью. Между прочим, стиль акварельного рисунка традиционно присущ японской художественной школе».
 
«Эта детская книга –еще один замысел МИП, чтобы приблизить украинцев и японцев друг другу посредством графического восприятия. Надеемся, что это будет хороший сувенир на память об Украине для тех японцев, которые взаимодействуют с Украиной как у нас в стране, так и в Японии», - рассказывает координатор года Японии от Министерства информационной политики Украины Марина Соботюк.
 
Этот полиграфический продукт МИП заказало тиражом в 1 тысячу экземпляров и будет распространять его среди украинских и японских детей.
 
16 декабря в 14:00 в Мыстецком арсенале (ул. Лаврская, 10-12) состоится презентация детской книги «Украина в зеркале Японии».
 
Вход - свободный по предварительной регистрации
 
Справка. 2017-й был объявлен Годом Японии в Украине указом Президента Украины с целью укрепления связей между странами.
 
Всего за 25 лет дипломатических отношений Япония предоставила Украине более 3 млрд долларов помощи. В частности, для 70 украинских больниц и 30 учебных заведений.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  япония, проект, художница, харьков
 
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