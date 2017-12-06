06.12.2017 19:22
В Харькове пройдет четвертьфинал молодежной Лиги КВН
1/4 финала Харьковской открытой городской молодежной Лиги КВН состоится 7 декабря в концертном зале «Украина».
city.kharkov.ua
В игре примут участие 11 команд, которые подготовят конкурсное задание «Музыкальная визитная карточка».
В четвертьфинале будут играть команды КВН:
1. «Сборная сборных» (Национальный технический университет «ХПИ»);
2. «Районы» (Харьковский радиотехнический техникум);
3. «Люди в погонах» (Национальный университет гражданской защиты Украины);
4. «Своя тусовка» (Национальный технический университет «ХПИ»);
5. «MARVEL.UA» (Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова);
6. «401-я» (Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова);
7. «День взятия Бастилии» (Харьковский национальный педагогический университет им. Г. Сковороды);
8. «ЭТАЛОН» (Национальный технический университет «ХПИ»);
9. «Но это неточно» (Национальный технический университет «ХПИ»);
10. «Моя любимая команда»;
11. Сборная «Ножки Буша».
Гости игры - чемпионы Харьковской открытой городской молодежной Лиги КВН - «Банковская» (Университет банковского дела) и сборная команда «Соединенные штаты истерики».
Начало игры - в 18:00.