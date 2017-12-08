08.12.2017 13:05

В ХНАТОБе пройдет благотворительный концерт «Классическая феерия»

23 декабря самые известные музыканты со всего мира и Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» соберутся вместе ради помощи детям.



// ХОГА

«Покупая билеты на этот концерт, вы даете шанс малышам на здоровое детство», - отмечают организаторы.

Среди гостей мероприятия - мировые звезды и лауреаты международных конкурсов:

- László FENYŐ (Германия) - один из лучших виолончелистов современности, который играет на виолончели 1695 года известнейшего итальянского мастера Matteo Goffriller;

- Daniel AUSTRICH (Германия) – скрипач, профессор Кельнской высшей школы музыки, артист всемирно известного квартета Michelangelo;

- Аркадий ШИЛКЛОПЕР (Германия) – один из лучших валторнистов мира, также в его исполнении гости концерта услышат непревзойденную игру на удивительном инструменте – альпийском роге;

- Братья ДВОРНИЧЕНКО: Сергей, кларнет (США) и Александр, альт (Украина).

Дирижер – Theodore KUCHAR (США).

Основная часть мест в зале бесплатно предоставляется детям-сиротам, детям с инвалидностью и детям из многодетных и малообеспеченных семей. Небольшое количество билетов поступает в продажу.

Средства, собранные с продажи билетов, будут направлены на закупку оборудования в детскую операционную Харьковского областного клинического центра урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала.

Билеты можно купить на сайтах: Интернет-билет и Карабас.

Справка. «Классическая феерия » - это международный благотворительный проект, направленный на повышение уровня культуры в Украине и помощь детям социально незащищенных категорий населения. С этой целью ежегодно проводятся концерты классической музыки с участием музыкантов мирового уровня.