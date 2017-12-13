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13.12.2017  16:29   

Историю авангардного Харькова покажут в Муниципальной галерее

С 16 декабря по 18 февраля Харьковская художественная галерея имени Васильковского представит проект-исследование «Город ХА: Харьков Авангардный».


Фото предоставлено организаторами

Это совместный проект Национального художественного музея Украины и Муниципалки, исследующий авангардную линию в искусстве Харькова за последние 100 лет. Проект объединяет фотографов и живописцев, графиков и авторов объектов, традиционные техники и новые медиа.

Главные герои выставки: Госпром, художники-авангардисты начала ХХ века (Василий Ермилов, Борис Косарев, Мария Синякова), представители нон-конформизма (Вагрич Бахчанян), Харьковская школа фотографии (Борис Михайлов, Евгений Павлов, Сергей Братков), «наследники авангарда» (Виталий Куликов, Павел Маков) и деятели актуального искусства Харькова (Артем Волокитин, Гамлет Зиньковский, Роман Минин, Алина Клейтман, Иван Светличный, Виталий Кохан).

На выставке будут представлены произведения из коллекций Национального художественного музея Украины Арт-фонда Игоря Воронова, галереи VOVATANYA (Харьков), частных коллекций Бориса и Татьяны Гриневых, Александра Бланка, по семейным коллекций художников - Ирины Бахчанян, Веры Бондаренко, Ирины Александровой-Куликовой.

Изюминкой экспозиции станет инфографика "Генеалогия харьковского авангарда" - произведение художественного воображения Марии Волчонок и Гамлета Зиньковского с участием Павла Макова, в котором авторы наглядно прослеживают путь столетнего развития харьковской культуры по трем основным векторам: время, события, люди.

 

Тэги:  выставка, харьков
 
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