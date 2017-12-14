Молодежный симфонический оркестр «Слобожанский» приглашает на Вечер вальса

Мероприятие состоится 15 декабря в 19:00 в Доме Алчевских (ул. Жен Мироносиц, 13).
В концертной программе под названием «Вальс-Маскарад» музыканты исполнят произведения выдающихся композиторов – признанных мастеров вальса: Иоганна Штрауса, Арама Хачатуряна, Петра Чайковского, Исаака Дунаевского, Георгия Свиридова и Евгения Доги.
Дирижер – Павел Багинский.
В перерыве между отделениями все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше призов от Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский».
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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