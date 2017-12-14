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14.12.2017  16:01   

Молодежный симфонический оркестр «Слобожанский» приглашает на Вечер вальса

Мероприятие состоится 15 декабря в 19:00 в Доме Алчевских (ул. Жен Мироносиц, 13).


// ХОГА

В концертной программе под названием «Вальс-Маскарад» музыканты исполнят произведения выдающихся композиторов – признанных мастеров вальса: Иоганна Штрауса, Арама Хачатуряна, Петра Чайковского, Исаака Дунаевского, Георгия Свиридова и Евгения Доги.  

Дирижер – Павел Багинский.

В перерыве между отделениями все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше призов от Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский».

Источник:   ХОГА
 Тэги:  концерт, харьков
 
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