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26.12.2017  11:28   

В Харькове открывается традиционная новогодняя выставка авторской куклы и мишек Тедди

Открытие экспозиции состоится 26 декабря в 17:00 в ИВЦ «Бузок».


// ХОГА

«Количество людей, интересующихся авторской игрушкой и куклами, в последние годы стремительно растет. На выставках таких кукол - всегда аншлаг. И связано это, скорее всего, с тем фактом, что серийная игрушка не несет в себе индивидуальности и человеческого тепла, - рассказывают организаторы. - Игрушка же, сделанная не на потоке, вызывает у людей всех возрастов искреннюю радость. Ведь основные поклонники авторских игрушек – как раз взрослые люди! Ручная работа, ее личностное наполнение ценится во все времена. А художественная кукла является одним из предметов коллекционирования во всем мире».

В Харьковское объединение мастеров авторской куклы входят не только профессиональные художники, но и художники-аматоры. Они работают с традиционными материалами (керамика, фарфор, папье-маше, запекаемые полимерные глины), а также шерстью, хлопком и т.д.

Харьковские мастера - постоянные участники выставок международного уровня, таких как «Модна лялька», «Искусство кукол», «Весенний бал на Ветошном», «Время кукол», «Стильная кукла». Их работы находятся в коллекциях ценителей авторской куклы и игрушек не только Украины, но и других стран.

Кроме того, 26 декабря информационно-выставочный центр «Бузок» презентует выставку «Сказка в большом городе».

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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