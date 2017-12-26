26.12.2017 19:23

В школе имени Репина проходит новогодняя выставка (ВИДЕО)

Выставка работ, посвященных Новому году и Рождеству Христову, проходит в Детской художественной школе имени И. Репина (ул. Сергея Есенина, 8-а).



city.kharkov.ua

Ее авторы - участники традиционного конкурса школы имени Репина, на который в этом году было подано 234 работы. Дети в возрасте от 8 до 15 лет создали новогодние открытки, композиции – живописные, графические работы, аппликации.

Отдельной номинацией конкурса стала «Креативная елка» (плоскостное и объемное решения). Бумага, растительные материалы, ткань, бисер, пластилин, нитки, проволока, металл, дерево, фольга, пенополистирол - из этих материалов дети создали 78 праздничных елок.

Не менее красивыми стали детские новогодние открытки, выполненные в виде коллажей, вытынанок, аппликаций. В этом году в этой номинации победила ученица 3-ж класса Анна Котульская. По итогам традиционного конкурса новогодних открыток ее рисунок определили лучшим и изобразили на приглашении на Новогоднюю елку для детей города Харькова и Харьковской области.

19 декабря состоялось открытие выставки - конкурса к новогодним и рождественским праздникам «Креативная елка» и награждение победителей.

«Работы детей создают праздничное настроение, поражают разнообразием идей и техник, креативным решением своих замыслов, необычными материалами в создании своих произведений», - отметили в школе.

Познакомиться с детскими работами можно на выставке, которая будет проходить в художественной школе имени Репина до 10 января 2018 года. После этого будут представлены работы самых маленьких воспитанников школы.