27.12.2017 17:50

Харьков примет участие во Всеукраинском конкурсе на звание «Молодежная столица Украины»

Харькову есть, что рассказать, и есть опыт, которым можно делиться с другими городами Украины в развитии молодежных культур. Город уже давно считается молодежной столицей.



dozor.kharkov.ua

Именно в Харькове начали проводить фестиваль уличных культур, который уже вышел на всеукраинский уровень.

«Мы дали толчок для создания таких локальных объединений в каждом городе Украины, в том числе на это обратили внимание в Министерстве. И уже вот сейчас, я знаю, у них разрабатывается подобная программа, конечно же, с участием наших людей, которые занимаются этим движением в нашем городе», - рассказывает директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

Также в перечень достижений города входят и молодежные форумы, и международный марафон. В среднем, за год в Харькове реализовано около 100 различных проектов для молодежи. Сегодня же собрались представители молодежных и общественных организаций, а также представители городского совета, чтобы заполнить заявку на участие во Всеукраинском конкурсе на звание «Молодежная столица Украины».

«Конкретно есть пункты, касающиеся того или иного департамента, касающиеся работы молодежного совета при Харьковском городском голове. Совместно мы напишем эту заявку и будем уже дожидаться результатов. У нас есть, что рассказать, чем поделиться, передать свой опыт. Конечно же, нам будет приятно получить это звание, мы уверенны, что у нас это получится сделать» - говорит директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

Заявку на участие необходимо подать до 15 января. Узнать же результаты конкурса на звание «Молодежная столица Украины» можно будет уже в начале февраля.