В Харькове пройдет выставка акварели

3 января Художественный музей представит выставку «Анеля Мальцева. Жизнь в акварели».
Открытие экспозиции запланировано на 16:00.
На персональной выставке представлено 25 работ харьковской художницы, большинство из которых – это пейзажи Харьковщины.
Справка. Анеля Мальцева – живописец и искусствовед. Окончила Днепропетровское художественное училище (1952/57) и Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина (1957/64). Преподавала историю искусств в Харьковском художественно-промышленном институте (1967/75) и в детской художественной школе №2. Увлекается техникой акварели. Отдает предпочтение натюрморту и пейзажу. Произведения художницы экспонировались на областных и всеукраинских художественных выставках.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
29 декабря 1927 года в поселке Новый Харьков (тогда пригороде Харькова) открылась коммуна имени Ф.Э. Дзержинского, учреждение для перевоспитания малолетних преступников.
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