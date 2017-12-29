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29.12.2017  11:59   

В Харькове пройдет выставка акварели

3 января Художественный музей представит выставку «Анеля Мальцева. Жизнь в акварели».


// ХОГА

Открытие экспозиции запланировано на 16:00.

На персональной выставке представлено 25 работ харьковской художницы, большинство из которых – это пейзажи Харьковщины.

Справка. Анеля Мальцева – живописец и искусствовед. Окончила Днепропетровское художественное училище (1952/57) и Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина (1957/64). Преподавала историю искусств в Харьковском художественно-промышленном институте (1967/75) и в детской художественной школе №2. Увлекается техникой акварели. Отдает предпочтение натюрморту и пейзажу. Произведения художницы экспонировались на областных и всеукраинских художественных выставках.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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