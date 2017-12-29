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29.12.2017  16:17   

На площади Свободы в новогоднюю ночь пройдут концерт, флэш-моб и фаер-шоу

Театрализованный праздник «С Новым годом, с новым счастьем!» состоится в новогоднюю ночь на пл. Свободы.


dozor.kharkov.ua
Праздничная программа рассчитана на три часа - с 23:00 31 декабря до 2:00 1 января. В нее войдут выступления юных артистов Харькова и хореографических коллективов, концерт групп «Місто» и «Льюис Кэрролл», флэш-моб Новогоднего пса и фаер-шоу.
 
С Новым годом харьковчан поздравят Дед Мороз и Снегурочка.
 
План театрализованного праздника «С Новым годом, с новым счастьем!»
 
23.00 – 23.35 Массовый театрализованный пролог с участием юных артистов Харькова и хореографических коллективов
 
23.45 – 23.55 Новогодняя театрализованная интерактивная интермедия «Год Собаки»
- Маскарад «Скоро Новый год» 
- Флэш-моб Новогоднего пса 
 
23.55 – 00.00 Новогодняя интерактивная интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки 
 
00.00 – 00.05 Наступление НОВОГО 2018 ГОДА
 
Поздравление Деда Мороза
 
00.05 -00.30 Эстрадная программа группы «Місто»
 
00.30 – 00.40 Выступление юных артистов Харькова и хореографических коллективов
 
00.40 – 01.00 Эстрадная программа группы «Місто» 
 
01.00 - 01.15  Интерактивный танцевальный блок
 
01.15 - 01.20 Фаер-шоу «EAST FIRE»
 
01.20 – 02.00 Эстрадная кавер-программа группы «Льюис Керролл»

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  новый год, программа, харьков, концерт
 
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