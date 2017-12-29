29.12.2017 16:17

На площади Свободы в новогоднюю ночь пройдут концерт, флэш-моб и фаер-шоу

Театрализованный праздник «С Новым годом, с новым счастьем!» состоится в новогоднюю ночь на пл. Свободы.



dozor.kharkov.ua

Праздничная программа рассчитана на три часа - с 23:00 31 декабря до 2:00 1 января. В нее войдут выступления юных артистов Харькова и хореографических коллективов, концерт групп «Місто» и «Льюис Кэрролл», флэш-моб Новогоднего пса и фаер-шоу.

С Новым годом харьковчан поздравят Дед Мороз и Снегурочка.