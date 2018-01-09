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09.01.2018  11:31   

Харьковчан приглашают послушать произведения великих немецких композиторов XI-XX веков

Молодежный симфонический оркестр «Слобожанский» и американский музыкант Кристофер Буш дадут концерт «В пленительных звучаниях кларнета».


// ХОГА
«В марте 2017 года известный американский кларнетист, преподаватель Нью-Йоркского университета Кристофер Буш впервые побывал в нашем городе. Тогда совместный с Молодежным симфоническим оркестром «Слобожанский» концерт маэстро имел огромный успех у харьковской публики. И вот, спустя почти год, Кристофер Буш – снова в Харькове», – рассказывают организаторы.
 
12 января в 19:00 на сцене Дома Алчевских в исполнении Молодежного симфонического оркестра «Слобожанский» и Кристофера Буша прозвучат выдающиеся произведения великих немецких композиторов XI-XX веков Карла Марии фон Вебера, Пауля Хиндемита, Иоганнеса Брамса.
 
В программе:
 
І отделение
 
К.М. Вебер. Увертюра к опере «Оберон» 
 
П. Хиндемит. Концерт для кларнета с оркестром
 
ІІ отделение
 
И. Брамс. Симфония № 3
 
Солист – Кристофер Буш, кларнет (США), дирижер – Виктория Жадько.
 
Продажа, заказ билетов – в кассе МАСО «Слобожанский» по тел. (057) 706-17-16 (пн – пт с 9:00 до 18:00).
Источник:   ХОГА
 Тэги:  концерт, харьков
 
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