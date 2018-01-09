09.01.2018 14:01

На Старый новый год в Харькове пройдет «Вертеп-фест-2018»

13 и 14 января на Харьковщине пройдет фестиваль вертепов, в котором примут участие около 40 творческих коллективов.



ХОГА

Фестиваль начнется вертеп-парадом по Сумской. 13 января с 12:00 до 13:00 участники парада пройдут от площади Конституции до площади Свободы.

13 и 14 января с 12:00 до 18:00 вертепы и колядники будут выступать на площадках города, включая торговые центры и метро.

14 января в 14:00 в парке им. Горького харьковчане смогут присоединиться к всеукраинской акции - спеть колядку «Нова радість стала».

«Кроме харьковских коллективов, к нам приедут колядники из Ивано-Франковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Киевской областей и города Киев. Всего в мероприятии примут участие около 40 коллективов», - рассказала организатор мероприятия Елена Рофе-Бекетова.

В рамках фестиваля пройдут творчесике встречи в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства и на улице Пушкинской, 62.

Представители коллективов из всех уголков Украины проведут мастер-классы по подготовке праздничной рождественской вечери, подготовки элементов костюма для вертепа и т.д.