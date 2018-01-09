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09.01.2018  14:01   

На Старый новый год в Харькове пройдет «Вертеп-фест-2018»

13 и 14 января на Харьковщине пройдет фестиваль вертепов, в котором примут участие около 40 творческих коллективов.


ХОГА
Фестиваль начнется вертеп-парадом по Сумской. 13 января с 12:00 до 13:00 участники парада пройдут от площади Конституции до площади Свободы.
 
13 и 14 января с 12:00 до 18:00 вертепы и колядники будут выступать на площадках города, включая торговые центры и метро.
 
14 января в 14:00 в парке им. Горького харьковчане смогут присоединиться к всеукраинской акции - спеть колядку «Нова радість стала».
 
«Кроме харьковских коллективов, к нам приедут колядники из Ивано-Франковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Киевской областей и города Киев. Всего в мероприятии примут участие около 40 коллективов», - рассказала организатор мероприятия Елена Рофе-Бекетова.
 
В рамках фестиваля пройдут творчесике встречи в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства и на улице Пушкинской, 62.
 
Представители коллективов из всех уголков Украины проведут мастер-классы по подготовке праздничной рождественской вечери, подготовки элементов костюма для вертепа и т.д. 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  вертеп, фестиваль, харьков
 
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