09.01.2018 15:28
Харьковчан приглашают на выставку художественной эмали
Выставка «Искусство эмали» открылась в Харьковском художественном музее (ул. Жен-Мироносиц, 9).
// city.kharkov.ua
Как отметили в музее, жители Харькова и гости города имеют возможность ближе познакомиться с малоизвестным, но очень оригинальным и необычным видом декоративного искусства.
В трех залах музея представлены художественные эмали из собрания днепровского «Музея украинской живописи», основателем которого является коллекционер Олег Наумов. Благодаря ему была собрана коллекция произведений, которая позволила создать в составе днепровского музея первый и единственный в Украине Музей художественной эмали.
Основу собрания музея составили лучшие образцы эмальерного искусства Китая, Японии и Франции конца XIX – начала ХХ веков: вазы, композиции и портреты, предметы мелкой пластики, декоративная посуда. Также в экспозиции представлены произведения современных художников-эмальеров.
Всего в рамках выставки «Искусство эмали» представлено 50 работ 18 художников из разных этнографических регионов Украины, которые демонстрируют многообразие этого древнего вида искусства.
Выставка будет работать до 19 февраля.