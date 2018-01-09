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09.01.2018  15:28   

Харьковчан приглашают на выставку художественной эмали

Выставка «Искусство эмали» открылась в Харьковском художественном музее (ул. Жен-Мироносиц, 9).


// city.kharkov.ua
Как отметили в музее, жители Харькова и гости города имеют возможность ближе познакомиться с малоизвестным, но очень оригинальным и необычным видом декоративного искусства. 
 
В трех залах музея представлены художественные эмали из собрания днепровского «Музея украинской живописи», основателем которого является коллекционер Олег Наумов. Благодаря ему была собрана коллекция произведений, которая позволила создать в составе днепровского музея первый и единственный в Украине Музей художественной эмали.
 
Основу собрания музея составили лучшие образцы эмальерного искусства Китая, Японии и Франции конца XIX – начала ХХ веков: вазы, композиции и портреты, предметы мелкой пластики, декоративная посуда. Также в экспозиции представлены произведения современных художников-эмальеров.
 
Всего в рамках выставки «Искусство эмали» представлено 50 работ 18 художников из разных этнографических регионов Украины, которые демонстрируют многообразие этого древнего вида искусства. 
 
Выставка будет работать до 19 февраля.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  выставка, харьков
 
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