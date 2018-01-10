10.01.2018 15:45

На Вертеп-фест - 2018 съедутся творческие коллективы со всей Украины

Фестиваль будет проходить под объединяющими лозунгами - «Від Харкова по Карпати - Україна рідна мати!», «Схід і Захід разом. Різдво єднає нас!», «Від Заходу до Сходу ми - діти одного народу».



kharkivoda.gov

В течение двух дней - 13 и 14 января - около полтысячи участников фестиваля будут выступать с вертепами и колядками в центральных парках Харькова и в многолюдных местах по всему городу - рядом с супермаркетами, больницами, на площадках у праздничных елок.

«Вертеп-фест проходит на Харьковщине уже второй раз. Это инициатива общественности, которую областная администрация не могла не поддержать, ведь этот проект объединяет всю Украину. В этом году фестиваль стал по-настоящему всеукраинским, - рассказал заместитель председателя - руководитель аппарата ХОГА Анатолий Бабичев. - Цель фестиваля - привлечь внимание к нашему культурному наследию, традициям, по-новому посмотреть на нашу историю. Несмотря на ситуацию на Донбассе, творческие коллективы охотно приезжают в Харьковскую область, ведь именно здесь создается новое будущее нашей страны».

Кроме профессиональных творческих мастерских, в этом году к проведению мероприятия присоединились студенческие коллективы, представители Украинской академии лидерства.

Главным мероприятием первого дня фестиваля станет вертеп - парад, который пройдет в Харькове на улице Сумская с 12:00 до 13:00. Участники соберутся на площади Конституции и пройдут праздничным шествием к площади Свободы.

14 января коллективы соберутся в парке им. Горького, чтобы вместе с харьковчанами принять участие во всеукраинской акции - спеть колядку «Нова радість стала».