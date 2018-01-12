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12.01.2018  16:29   

Вертеп-фест: в Харькове заиграют карпатские трембиты

Парад вертепов, город мастеров, большие концерты под открытым небом, выступления на различных площадках города - 13 января в Харькове стартует Вертеп-Фест - 2018.


// ХОГА

В 12.00 творческие коллективы со всей Украины соберутся на площади Конституции и пройдут праздничным шествием по улице Сумской до площади Свободы, где в 13.00 начнется большой концерт-открытие фестиваля.

Кроме того, 13 января творческие коллективы побывают в военном госпитале с акцией «Вертеп - помощь украинским защитникам», а также поздравят с праздниками воспитанников областного детского дома №1.

Центральным мероприятием второго дня фестиваля станет праздник зимнего календаря «Святовид», которое пройдет в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. Перед концертом, в 14.00 участники мероприятия вместе с харьковчанами и гостями фестиваля присоединятся к всеукраинской акции - споют колядку «Нова радість стала».

Также 14 января в рамках фестиваля на базе Областного организационно-методического центра культуры и искусства будут проходить мастер-классы от творческих коллективов, которые расскажут всем желающим о рождественских и новогодних традициях разных регионов, покажут, как сделать костюмы для вертепов и приготовить традиционные украинские блюда.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  вертеп-фест, новый год, харьков
 
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