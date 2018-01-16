Главная Новости Культура и Туризм Молодежный симфонический оркестр «Слобожанский» приглашает на концерт «Очарование гармонией»
16.01.2018  15:59   

Молодежный симфонический оркестр «Слобожанский» приглашает на концерт «Очарование гармонией»

Вечер музыки состоится 19 января в 19:00 в большом концертном зале Харьковской консерватории.


// ХОГА

В программе прозвучат произведения знаменитых композиторов – Джоаккино Россини, Йозефа Гайдна и Ференца Листа.

Солист - лауреат международных конкурсов Алексей Волик (фортепиано).

Дирижер - Павел Багинский.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  концерт, харьков
 
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