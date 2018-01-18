18.01.2018 15:02

В Харькове открывается всеукраинский проект «Военно-полевой арт»

Торжественная церемония открытия Всеукраинского художественно-культурологического проекта «Военно-полевой арт» состояится 18 января в 16:00 в КУ «Областной организационно-методический центр культуры и искусства» (ул. Пушкинская, 62).



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Выставка будет освещать события зоны АТО сквозь призму искусства украинских художников. Среди мастеров есть участники АТО, которые проходят службу непосредственно в зоне боевых действий. Суть проекта заключается в том, чтобы наложить проявления украинского народного искусства на предметы, которые имеют сугубо военное происхождение – амуницию, оборудование и средства, привезенные из зоны АТО.

На выставке представлены более 200 экспонатов: ящики от боеприпасов, гранатометы, гильзы, технические средства, флаги батальонов, фотографии бойцов с передовой – все это привезли из зоны АТО, а мастера со всей Украины превратили в уникальные художественные произведения. Например, гранатомет, разрисованный яркими цветами, или защитная каска бойца с украинским орнаментом. Ящики, в которых еще недавно был смертоносный груз, украшены украинской народной резьбой, другие – разрисованы цветами, геометрическими орнаментами, которые напоминают украинский рушник, кто-то нарисовал на таком ящике портрет девушки.

В рамках выставки будут проводиться разнообразные мастер-классы.

Выставка продлится по 8 февраля 2018 года. Вход - свободный.

Справка. Работа над проектом «Военно-полевой арт» началась еще в 2014 году. Работали над выставкой более 100 мастеров народного декоративно-прикладного искусства из разных областей Украины. Первая такая выставка состоялась в центре культуры и искусств МВД Украины в 2015 году. До Харьковской области она демонстрировалась уже 28 раз в других городах Украины.