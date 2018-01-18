Харьковская делегация принимает участие в туристической выставке в Брно

Делегация из города Харькова сегодня, 18 января, приняла участие в открытии ежегодной международной выставки «GO – REGIONTOUR» в Брно (Чехия), которая является одним из крупнейших туристических мероприятий в Центральной и Восточной Европе.
Цель выставки - показать потенциал регионов, охватить как можно больше видов туризма, создать пространство для диалога, установления контактов. В мероприятии принимают участие более 800 компаний из 24 стран мира (крупнейшие - из Словакии, Австрии, Польши и Венгрии).
Стенд города Харькова посетил мэр города Брно Петр Вокржал, который высоко оценил прочные партнерские отношения с харьковчанами.
Руководитель Городского туристического информационного центра Светлана Рязанова провела презентацию туристического потенциала города Харькова и проектов относительно возможного сотрудничества с чешской стороной. Также обсуждались актуальные вопросы по управлению региональным развитием туризма в Украине и Чехии.
Выставка продлится еще три дня.
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