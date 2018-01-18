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18.01.2018  15:56   

Харьковская делегация принимает участие в туристической выставке в Брно

Делегация из города Харькова сегодня, 18 января, приняла участие в открытии ежегодной международной выставки «GO – REGIONTOUR» в Брно (Чехия), которая является одним из крупнейших туристических мероприятий в Центральной и Восточной Европе.


// city.kharkov.ua

Цель выставки - показать потенциал регионов, охватить как можно больше видов туризма, создать пространство для диалога, установления контактов. В мероприятии принимают участие более 800 компаний из 24 стран мира (крупнейшие - из Словакии, Австрии, Польши и Венгрии).

Стенд города Харькова посетил мэр города Брно Петр Вокржал, который высоко оценил прочные партнерские отношения с харьковчанами.

Руководитель Городского туристического информационного центра Светлана Рязанова провела презентацию туристического потенциала города Харькова и проектов относительно возможного сотрудничества с чешской стороной. Также обсуждались актуальные вопросы по управлению региональным развитием туризма в Украине и Чехии.

Выставка продлится еще три дня.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  туризм, выставка, харьков
 
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