18.01.2018 15:56

Харьковская делегация принимает участие в туристической выставке в Брно

Делегация из города Харькова сегодня, 18 января, приняла участие в открытии ежегодной международной выставки «GO – REGIONTOUR» в Брно (Чехия), которая является одним из крупнейших туристических мероприятий в Центральной и Восточной Европе.



// city.kharkov.ua

Цель выставки - показать потенциал регионов, охватить как можно больше видов туризма, создать пространство для диалога, установления контактов. В мероприятии принимают участие более 800 компаний из 24 стран мира (крупнейшие - из Словакии, Австрии, Польши и Венгрии).

Стенд города Харькова посетил мэр города Брно Петр Вокржал, который высоко оценил прочные партнерские отношения с харьковчанами.



Руководитель Городского туристического информационного центра Светлана Рязанова провела презентацию туристического потенциала города Харькова и проектов относительно возможного сотрудничества с чешской стороной. Также обсуждались актуальные вопросы по управлению региональным развитием туризма в Украине и Чехии.



Выставка продлится еще три дня.