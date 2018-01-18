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18.01.2018  16:29   

В Харькове покажут выставку современной иконописи

С 19 января по 3 февраля 2018 года в галерее «Искусство Слобожанщины» будет экспонироваться выставка современной украинской иконописи.


// culturа.kh.ua

На выставке представлены работы Льва Скопа, Николая Мединского - легендарного капеллану Железняка, факультета церковного искусства Дрогобычского института Пресвятой Троицы и Харьковской детской иконописной школы-мастерской «Левкас», которая и стала инициатором выставки современной украинской иконописи.

В экспозиции представлен широкий срез современного украинского иконописи: работы мастеров разных регионов (Слобожанщина и Галичина), различных поколений (признанных мастеров и детей - начинающих), разных конфессий, разных техник.

«Несмотря на визуальное разнообразие, иконы всех участников выставки объединяет то духовное наполнение, что помогает человеку в мыслях и молитве приблизиться к Богу», – говорят организаторы выставки.

Открытие выставки состоится 19 января 2018 в 17:00.

Во время работы выставки современного украинского иконописи состоится ряд культурологических мероприятий:

23 января в 17:00 - лекция из цикла «Символизм Священных текстов», тема: «Символизм Евангелий. Учение Христа ». Лектор - кандидат философских наук, религиовед Н.В. Шелковая.

25 января в 17:00 - творческая встреча ко дню Татьяны с Харьковским художником-иллюстратором Зеленченко Татьяной Борисовной.

30 января 17:00 - цикл лекций по искусствоведению «Репин - неизвестный художник». Лекция 5. Лектор - доктор искусствоведения Шило А.В.

31 января в 17:00 - цикл встреч с психологом «Искусство жить», тема: «Психологические аспекты здоровья. Встреча 3 ». Лектор - психолог, филолог, журналист Л. В. Северина.

1 февраля 17:00 - творческая встреча с представителями и авторами детской иконописной школы-мастерской «Левкас».

Тэги:  выставка, харьков
 
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