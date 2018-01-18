Самодеятельный коллектив «Калина» отметил 25-летие

Юбилейный концерт, приуроченный к 25-летию самодеятельного художественного коллектива «Калина», состоялся сегодня, 18 января, во Дворце культуры «Металлист».
В Слободском районе знают и любят этот ансамбль, который является постоянным участником всех праздников и народных гуляний.
Руководителю «Калины» Елене Савченко и ее участникам были вручены благодарности и ценный подарок.
В праздничном концерте выступили сами юбиляры и их гости: хореографический ансамбль «Альванта», трио бандуристов детской школы искусств №5 им. Дунаевского, заслуженный артист Украины Ян Харитонов, «Золотой аккордеон Слобожанщины» Станислав Калиновский и другие коллективы и исполнители.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
После ночного снегопада существенных осадков синоптики не обещают. Будет ветрено, с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
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