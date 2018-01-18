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18.01.2018  17:27   

Самодеятельный коллектив «Калина» отметил 25-летие

Юбилейный концерт, приуроченный к 25-летию самодеятельного художественного коллектива «Калина», состоялся сегодня, 18 января, во Дворце культуры «Металлист».


// city.kharkov.ua

В Слободском районе знают и любят этот ансамбль, который является постоянным участником всех праздников и народных гуляний.

Руководителю «Калины» Елене Савченко и ее участникам были вручены благодарности и ценный подарок.

В праздничном концерте выступили сами юбиляры и их гости: хореографический ансамбль «Альванта», трио бандуристов детской школы искусств №5 им. Дунаевского, заслуженный артист Украины Ян Харитонов, «Золотой аккордеон Слобожанщины» Станислав Калиновский и другие коллективы и исполнители.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  концерт, харьков
 
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