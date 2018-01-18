18.01.2018 17:27

Самодеятельный коллектив «Калина» отметил 25-летие

Юбилейный концерт, приуроченный к 25-летию самодеятельного художественного коллектива «Калина», состоялся сегодня, 18 января, во Дворце культуры «Металлист».



// city.kharkov.ua

В Слободском районе знают и любят этот ансамбль, который является постоянным участником всех праздников и народных гуляний.



Руководителю «Калины» Елене Савченко и ее участникам были вручены благодарности и ценный подарок.



В праздничном концерте выступили сами юбиляры и их гости: хореографический ансамбль «Альванта», трио бандуристов детской школы искусств №5 им. Дунаевского, заслуженный артист Украины Ян Харитонов, «Золотой аккордеон Слобожанщины» Станислав Калиновский и другие коллективы и исполнители.