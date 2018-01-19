Победитель конкурса «Голос країни 2017» выступит на бесплатном концерте ко Дню студентов

Концерт, посвященный Дню святой Татьяны, покровительницы студентов, состоится 23 января в ККЗ «Украина» (м. Университет, ул. Сумская, 35).
В концертной программе - выступления музыкальных коллективов, вокальных исполнителей города, а также победителя национального конкурса «Голос країни 2017», протоиерея Александра Клименко.
Начало концерта – в 18:00. Вход - свободный.
Организаторы мероприятия - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта, управление по делам семьи и молодежи горсовета, Харьковский городской центр досуга молодежи и отдел по делам молодежи и культуры Управления Харьковской епархии Украинской православной церкви.
Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Всю вторую половину дня будет идти снег.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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