19.01.2018 11:58

Победитель конкурса «Голос країни 2017» выступит на бесплатном концерте ко Дню студентов

Концерт, посвященный Дню святой Татьяны, покровительницы студентов, состоится 23 января в ККЗ «Украина» (м. Университет, ул. Сумская, 35).



// city.kharkov.ua

В концертной программе - выступления музыкальных коллективов, вокальных исполнителей города, а также победителя национального конкурса «Голос країни 2017», протоиерея Александра Клименко.



Начало концерта – в 18:00. Вход - свободный.



Организаторы мероприятия - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта, управление по делам семьи и молодежи горсовета, Харьковский городской центр досуга молодежи и отдел по делам молодежи и культуры Управления Харьковской епархии Украинской православной церкви.