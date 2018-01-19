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19.01.2018  18:27   

В Историческом музее откроется выставка, посвященная Украинской революции 1917-1921 годов

Мероприятие пройдет 22 января в 10:30 по адресу: ул. Университетская, 5.


kharkivoda.gov.ua
Выставка Украинского института национальной памяти «100 лет борьбы. Украинская революция. 1917-1921» посвящена выдающемуся общественному явлению в новейшей отечественной истории ХХ века – самоутверждению украинской нации. Столетний юбилей ярко осветил историческое значение Украинской революции, ее роль в созидании государства и нации, сделал акцент на уроках, которые необходимо усвоить.
 
Выставка рассказывает о событиях Украинской революции 1917-1921 годов – процессе государственного строительства, создании украинской политической нации, возрождении украинской науки, образования, культуры и духовности. Много внимания уделяется лидерам Украинской революции – Михаилу Грушевскому, Владимиру Винниченко, Симону Петлюре, Павлу Скоропадскому, Евгению Петрушевичу и другим, которые разрабатывали ее идеологию, формировали повестку дня, вели за собой народ. Раскрывается создание законодательной, исполнительной, судебной ветвей власти, построение войска, дипломатии, финансовой системы и тому подобное. Фотографии и свидетельства современников воссоздают атмосферу того времени, проливают свет на жизнь и быт обычного человека в условиях революционных потрясений.
 
Вместе с тем, в день столетнего провозглашения Центральной радой Четвертого универсала 22 января 1918 года и Соборности Украины, как дань выдающимся юбилейным событиям, Президент Украины Петр Порошенко в Музее истории города Киев торжественно откроет выставку «Українське коло: до сторіччя визвольних змагань 1917-1921». На ней будет представлен уникальный в своем роде экспонат - клише Государственной казны для изготовления купюры номиналом 50 рублей времен УНР из фондов Харьковского исторического музея имени Н.Ф.Сумцова.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  исторический, музей, выставка, харьков
 
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