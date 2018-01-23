23.01.2018 14:28

Художники-аматоры приглашают на выставку живописи

С 23 января по 1 февраля.в галерее «Бузок» работают выставки «Игра с красками» Станислава Матвеева, Евгения Самойлова и Инны Гришиной, а также «Вперед к мечте» Александра Невгасимова



// ХОГА

Открытие выставок - 23 января в 17:00.

Станислав Матвеев родился 20 января 1955 года в г. Дрездене, Германия. После окончания школы учился в Харьковском авиационном институте. Аматор, до 2016 года ни разу не держал кисти в руках. За 2016 год написал 20 картин. В 2017 году после посещения Академии изящных искусств в Нью-Йорке заинтересовался акриловыми красками и техникой их смешения.

Евгению Самойлову 24 года, аспирант Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Живописью маслом начал заниматься с весны 2017 года. Также пишет картины в технике многослойной живописи.

Инна Гришина родилась в г. Харькове, ей 32 года. Увлечение живописью началось в декабре 2015 г. с росписи новогодних шаров. С 2016 г. начала серьезно заниматься живописью.

Александр Невгасимов, 25 лет, вырос в Волчанске Харьковской области. Инженер-физик.