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23.01.2018  14:28   

Художники-аматоры приглашают на выставку живописи

С 23 января по 1 февраля.в галерее «Бузок» работают выставки «Игра с красками» Станислава Матвеева, Евгения Самойлова и Инны Гришиной, а также «Вперед к мечте» Александра Невгасимова


// ХОГА

Открытие выставок - 23 января в 17:00.

Станислав Матвеев родился 20 января 1955 года в г. Дрездене, Германия. После окончания школы учился в Харьковском авиационном институте. Аматор, до 2016 года ни разу не держал кисти в руках. За 2016 год написал 20 картин. В 2017 году после посещения Академии изящных искусств в Нью-Йорке заинтересовался акриловыми красками и техникой их смешения.

Евгению Самойлову 24 года, аспирант Харьковского  национального  университета  имени В.Н. Каразина. Живописью  маслом  начал  заниматься  с  весны  2017 года. Также пишет картины в технике многослойной живописи.

Инна Гришина родилась в г. Харькове, ей 32 года. Увлечение живописью началось в декабре 2015 г. с росписи новогодних шаров. С 2016 г. начала серьезно заниматься живописью.

Александр Невгасимов, 25 лет, вырос в Волчанске Харьковской области. Инженер-физик.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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