23.01.2018 16:01

Молодежный оркестр «Слобожанский» и музыканты из Австрии и Германии исполнят шедевры мировой классики

Зрители смогут услышать произведения Игоря Стравинского, Эриха Корнгольда, Дмитрия Шостаковича.



// ХОГА

Признанные шедевры классического музыкального искусства XX века прозвучат в исполнении Молодежного академического оркестра «Слобожанский» 26 января в программе, которая так и называется - «Мировые классические шедевры XX века».

За дирижерским пультом молодежного оркестра в этот вечер будет австриец Парвиз Яхьяви, известный по выступлениям в Загребской и Словацкой филармониях, а так же с оркестром Mozarteum в Зальцбурге. Солистка – немецкая скрипачка Юлия Ван: лауреат международных музыкальных конкурсов в Украине, Италии, Болгарии, Швейцарии.

Начало мероприятия - в 19:00.