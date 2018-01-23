Главная Новости Культура и Туризм Молодежный оркестр «Слобожанский» и музыканты из Австрии и Германии исполнят шедевры мировой классики
23.01.2018  16:01   

Молодежный оркестр «Слобожанский» и музыканты из Австрии и Германии исполнят шедевры мировой классики

Зрители смогут услышать произведения Игоря Стравинского, Эриха Корнгольда, Дмитрия Шостаковича.


// ХОГА

Признанные шедевры классического музыкального искусства XX века  прозвучат в исполнении Молодежного академического оркестра «Слобожанский» 26 января в программе, которая так и называется - «Мировые классические шедевры XX века». 

За дирижерским пультом молодежного оркестра в этот вечер будет австриец Парвиз Яхьяви, известный по выступлениям в Загребской и Словацкой филармониях, а так же с оркестром Mozarteum в Зальцбурге. Солистка – немецкая скрипачка Юлия Ван: лауреат международных музыкальных конкурсов в Украине, Италии, Болгарии, Швейцарии.

Начало мероприятия - в 19:00.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  концерт, харьков
 
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