Молодежный оркестр «Слобожанский» и музыканты из Австрии и Германии исполнят шедевры мировой классики

Зрители смогут услышать произведения Игоря Стравинского, Эриха Корнгольда, Дмитрия Шостаковича.
Признанные шедевры классического музыкального искусства XX века прозвучат в исполнении Молодежного академического оркестра «Слобожанский» 26 января в программе, которая так и называется - «Мировые классические шедевры XX века».
За дирижерским пультом молодежного оркестра в этот вечер будет австриец Парвиз Яхьяви, известный по выступлениям в Загребской и Словацкой филармониях, а так же с оркестром Mozarteum в Зальцбурге. Солистка – немецкая скрипачка Юлия Ван: лауреат международных музыкальных конкурсов в Украине, Италии, Болгарии, Швейцарии.
Начало мероприятия - в 19:00.
Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции.
Практически все время будет идти сильный снег, который во второй половине дня должен ослабнуть.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: