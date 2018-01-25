25.01.2018 15:16

Харьковский мурал на Плехановской вошел в число лучших в мире

Харьковский мурал вошел в число лучших произведений уличного искусства в мире. Об этом свидетельствует подборка «Вest street art» - «Лучшего уличного искусства», опубликованная на сайте уличных художников.



dozor.kharkov.ua

Большая картина на стене многоэтажки по улице Плехановской, 79 работа польского художника Мариуша Вараса, более известного обществу под псевдонимом M-City. Художник в черно-белых цветах на трехэтажке изобразил символического человека, который является неотъемлемой частью города, которая растет и развивается вместе с ним.

«В 2017 году проходил фестиваль «Харьков - мурал фест», и в рамках этого фестиваля было создано несколько работ отечественными художниками и иностранными гостями, которых мы приглашали в Харьков. На здании техникума появилась вот эта графическая композиция. Она исключительно трафаретная. Уникальная техника, благодаря которой узнают его во всем мире не только в Польше, Украине и соседних странах. Это его уникальный стиль, работа получилась в самом высоком месте, на коньке здания, где-то 15 метров, а ширина здания порядка 12 метров Достаточно такая приличная работа», - говорит художник, участник проекта Андрей Пальваль.

Мурал на Плехановской, 79 не единственный мурал, что стал известен за пределами Харькова, такой в городе не один. Чего только стоит большой портрет первого космонавта Юрия Гагарина, возвышающийся на многоэтажке по одноименному проспекту и Кобзарь на 16-ти этажке по Садовому проезду. Создание портрета было посвящено 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко.

«Шевченко более 500 метров, где-то 530 метров. На портрет ушло более 600 баллонов краски, на выполнение данной работы. У нас достаточно много работ, которые знают харьковчане. Это и Шульженко и Гурченко и Фатеева, довольно значимые работы. В прошлом году мы закончили проект возле регионального центра на Салтовке. Проект птицы в районе ХТЗ. Хотелось просто украсить этот район, это простой спальный район, ему хотелось придать какой-то самобытности. Зато теперь точно все знают, что ХТЗ - это там где птицы. Самое интересное, что он понравился харьковчанам, и они останавливались и рассказывали нам, как все здорово. Говорят, нарисуйте и в нашем районе, нам это очень нравиться», - делится руководитель проекта Яна Волк.

Уже сейчас харьковские художники, готовят новые проекты, которые планируют нарисовать и представить горожанам уже в этом году. Все задумки держат пока в секрете, единственное, говорят, что работы будут уникальными, муралы понравятся всем.