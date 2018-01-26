Главная Новости Культура и Туризм Художественный музей презентует выставку живописи «Жизненными тропами: художественный дневник»
26.01.2018  10:34   

Художественный музей презентует выставку живописи «Жизненными тропами: художественный дневник»

Выставка посвящена 80-летию художника.


// ХОГА

Открытие экспозиции Николая Мищенко, в которолой представлено 40 работ художника, состоится 26 января в 16:00.

«Пейзажи Мищенко своеобразные, не похожие на других. Почти всегда это чистый пейзаж, без человеческих фигур. Работая в непосредственном контакте с природой, художник передает ее целостный массив, величественный масштаб, - рассказывают в музее. - Он любит писать серые, неяркие дни, когда локальные цвета звучат мягко в общем цветовом ансамбле, отсутствует игра светотени, но настоящее богатство нюансов проявляет природа, где преобладают голубовато-зеленые и серовато-синие оттенки».

Справка. Николай Мищенко родился 10 января 1938 года в г. Мерефе Харьковской области. В 1969 году окончил радиофизический факультет Харьковского государственного университета им.А.М.Горького (ныне - ХНУ им.В.Каразина). Кандидат технических наук, академик УТА. Член НСХУ с 2013 года.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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