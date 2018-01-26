26.01.2018 13:45

На Харьковщине внедрят проекты, связанные с культурным наследием

Министерство культуры Украины подвело итоги проекта «Малые города – большие впечатления».



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

«2018 год в Европейском Союзе объявлен Годом культурного наследия. Украина не осталась в стороне от процессов. В 2017 году был инициирован проект «Малые города – большие впечатления», способствующий дальнейшему культурно-экономическому развитию территорий, - информируют на правительственном портале. - Министерство культуры Украины, в частности - Украинский центр культурных исследований, определены главными координаторами проекта, который поддержал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман».

В рамках проекта путем проведения открытого конкурса экспертным советом Министерства культуры Украины отобраны 8 из 158 проектов для внедрения пилотных культурных стартапов, связанных с культурным наследием. Так, среди прочих, в ТОП-8 вошли город Чугуев (проект «Репинский пленэр») и село Шаровка Харьковской области (проект «Культурный хакатон»).

«Конкурс продемонстрировал большое желание руководства малых городов и ОТГ развивать экономику территорий посредством культурных инноваций, - говорит Владимир Гройсман. - Мы должны обеспечить методическое сопровождение и поддержку в реализации проектов, которые должны стать ярким примером культурного развития экономики территорий и презентовать всему миру нашу культуру, привлекая туристов посетить страну и яркие события».