26.01.2018 14:15

В областном центре культуры и искусства покажут выставку современной этноодежды и аксессуаров

Открытие экспозиции «Динамика традиции» состоится 1 февраля в 15:00 по адресу: улица Пушкинская, 62.



kharkivoda.gov.ua

По информации пресс-службы ХОГА, эта выставка - репрезентация преемственности народных традиций в формировании образа современного украинца и очередной повод трансформировать элемент традиционной одежды из красивого артефакта в современную актуальную вещь.

В экспозицию вошло более 100 элементов одежды и аксессуаров, выполненных начинающими дизайнерами из Харькова и мастерами народного искусства из Великобурлукского, Краснокутского, Первомайского, Валковского, Богодуховского, Лозовского, Кегичевского, Нововодолажского, Дергачевского, Изюмского районов Харьковской области.

Гости выставки смогут ознакомиться с платьями и рубашками, украшенными росписью по ткани, вышивкой бисером, крестиком, гладью и лентами, вязаными нарядами, разнообразными бусами, сумками, тапочками и венками, выполненными в техниках валяния из войлока, бисероплетения, аппликации и др., а также увидеть авторские этнические коллекции от студентов Харьковского колледжа текстиля и дизайна и Харьковской государственной академии дизайна и искусств.