Главная Новости Культура и Туризм В областном центре культуры и искусства покажут выставку современной этноодежды и аксессуаров
26.01.2018  14:15   

В областном центре культуры и искусства покажут выставку современной этноодежды и аксессуаров

Открытие экспозиции «Динамика традиции» состоится 1 февраля в 15:00 по адресу: улица Пушкинская, 62.


kharkivoda.gov.ua
По информации пресс-службы ХОГА, эта выставка - репрезентация преемственности народных традиций в формировании образа современного украинца и очередной повод трансформировать элемент традиционной одежды из красивого артефакта в современную актуальную вещь.
 
В экспозицию вошло более 100 элементов одежды и аксессуаров, выполненных начинающими дизайнерами из Харькова и мастерами народного искусства из Великобурлукского, Краснокутского, Первомайского, Валковского, Богодуховского, Лозовского, Кегичевского, Нововодолажского, Дергачевского, Изюмского районов Харьковской области.
 
Гости выставки смогут ознакомиться с платьями и рубашками, украшенными росписью по ткани, вышивкой бисером, крестиком, гладью и лентами, вязаными нарядами, разнообразными бусами, сумками, тапочками и венками, выполненными в техниках валяния из войлока, бисероплетения, аппликации и др., а также увидеть авторские этнические коллекции от студентов Харьковского колледжа текстиля и дизайна и Харьковской государственной академии дизайна и искусств.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  центр, культура, харьков, искусство, проект
 
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