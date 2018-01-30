Режиссер театра кукол получила престижную премию

Первым лауреатом заново утвержденной Премии имени Леся Курбаса стала режиссер Харьковского государственного академического театра кукол им. В.Афанасьева Оксана Дмитриева.
На конкурс был выдвинут спектакль Оксаны Дмитриевой «Вишневый сад».
«Современное осмысление драматургического материала, оригинальные сценические решения, тщательная работа с художником, умение создать атмосферный звукоряд, всесторонняя работа с актерами - все свидетельствует об огромной эрудиции и неординарной одаренности Оксаны Дмитриевой. Она является несомненным лидером украинских режиссеров-кукольников и достойно представляет Украину в мире», - отзывается о своей коллеге директор театра, заслуженный работник культуры Украины Владимир Решетняк.
Напомним, что премия присуждается ежегодно профессиональным театральным режиссерам за весомый вклад в развитие современного театрального искусства Украины и вручается в феврале ко дню рождения выдающегося украинского режиссера. На ее получение выдвигается театральная постановка, премьера которой состоялась в прошлом году. Премия присуждается режиссерам за театральную постановку по следующим критериям: художественный поиск, новаторский характер, европейский контекст, сценический опыт.
Справка. В 2007 году Оксана Дмитриева была приглашена в Харьковский государственный академический театр кукол на должность режиссера-постановщика.
Режиссер осуществляла постановки в кукольных театрах Каунаса, Киева, Львова, Полтавы, Хмельницкого, Черкасс, Тернополя и других городов, в учебных театрах специализированных вузов Киева и Харькова. На сегодня ею поставлено 45 спектаклей, среди которых такие знаковые, как «Простые истории Антона Чехова» и «Вишневый сад» по произведениям Чехова, «Майская ночь» и «Женитьба» по Гоголю, «Чевенгур» по Платонову, «Казанова» по произведениям Цветаевой и Дж. Казановы, «Король Лир» Шекспира, «Мнимый больной» Мольера. Сейчас режиссер готовит премьеру «Гамлета». Постановки Оксаны Дмитриевой участвовали в более чем 50 всеукраинских и международных фестивалях, где неоднократно были отмечены высокими наградами.
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