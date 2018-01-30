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30.01.2018  17:28   

Режиссер театра кукол получила престижную премию

Первым лауреатом заново утвержденной Премии имени Леся Курбаса стала режиссер Харьковского государственного академического театра кукол им. В.Афанасьева Оксана Дмитриева.


// ХОГА

На конкурс был выдвинут спектакль Оксаны Дмитриевой «Вишневый сад».

«Современное осмысление драматургического материала, оригинальные сценические решения, тщательная работа с художником, умение создать атмосферный звукоряд, всесторонняя работа с актерами - все свидетельствует об огромной эрудиции и неординарной одаренности Оксаны Дмитриевой. Она является несомненным лидером украинских режиссеров-кукольников и достойно представляет Украину в мире», - отзывается о своей коллеге директор театра, заслуженный работник культуры Украины Владимир Решетняк.

Напомним, что премия присуждается ежегодно профессиональным театральным режиссерам за весомый вклад в развитие современного театрального искусства Украины и вручается в феврале ко дню рождения выдающегося украинского режиссера. На ее получение выдвигается театральная постановка, премьера которой состоялась в прошлом году. Премия присуждается режиссерам за театральную постановку по следующим критериям: художественный поиск, новаторский характер, европейский контекст, сценический опыт.

Справка. В 2007 году Оксана Дмитриева была приглашена в Харьковский государственный академический театр кукол на должность режиссера-постановщика.

Режиссер осуществляла постановки в кукольных театрах Каунаса, Киева, Львова, Полтавы, Хмельницкого, Черкасс, Тернополя и других городов, в учебных театрах специализированных вузов Киева и Харькова. На сегодня ею поставлено 45 спектаклей, среди которых такие знаковые, как «Простые истории Антона Чехова» и «Вишневый сад» по произведениям Чехова, «Майская ночь» и «Женитьба» по Гоголю, «Чевенгур» по Платонову, «Казанова» по произведениям Цветаевой и Дж. Казановы, «Король Лир» Шекспира, «Мнимый больной» Мольера. Сейчас режиссер готовит премьеру «Гамлета». Постановки Оксаны Дмитриевой участвовали в более чем 50 всеукраинских и международных фестивалях, где неоднократно были отмечены высокими наградами.
 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  премия, режиссер, харьков
 
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