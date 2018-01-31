31.01.2018 11:27

В Харькове открылась детская выставка на вольную тему (ФОТО)

Выставка работ воспитанников Харьковской детской художественной школы №2 имени П.А. Левченко под названием «Мир вокруг нас» открылась 30 января в Галерее современного искусства «АС».



// city.kharkov.ua

В экспозицию вошли 28 работ учащихся и выпускников школы в возрасте от 12 до 15 лет. Рисунки и картины представлены в различных техниках и материалах (гуашь, цветной карандаш, акварель, пастель).



Как сообщила директор школы Елена Сердюк, четко заданной темы дети не получили - они сами могли выбрать, что нарисовать.



«Наши ученики попытались раскрыть полет своих фантазий. В работах они передали то, что их окружает или беспокоит. А нам, в свою очередь, хотелось поддержать детей, и именно поэтому для них была организована эта выставка. В стенах таких галерей обычно выставляют картины больших художников, мастеров, поэтому детей это вдохновляет, для них это большой стимул к развитию», - отметила Елена Сердюк.



В ходе открытия выставки все ее участники получили дипломы от Департамента культуры Харьковского городского совета.



Выставка продлится до 19 февраля, вход - свободный.



Галерея современного искусства «АС» расположена по адресу: ул. Чернышевская, 13, офис 508 (5-й этаж).