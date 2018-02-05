Главная Новости Культура и Туризм В областном центре культуры и искусства откроется выставка херсонского художника Валерия Моругина
05.02.2018  13:02   

В областном центре культуры и искусства откроется выставка херсонского художника Валерия Моругина

Экспозицию «Врата вечности» можно посмотреть с 6 по 27 февраля.


// ХОГА

Приобщиться к творческому достоянию Валерия Моругина стало возможным благодаря энтузиазму жительницы поселка Подворки Татьяны Голиковой. Репродукции работ подготовлены к экспонированию куратором Херсонского центра наследия Валерия Моругина Ириной Скидановой.

На открытии выставки посетители получат уникальную возможность услышать презентацию творческого наследия художника от кандидата технических наук, доктора философии Ольги Федотовой. Она занимается проблемами синтеза науки и искусства и много лет лично общалась с Валерием Моругиным.

Открытие выставки состоится 6 февраля в 16:00.

Вход - свободный.

Справка. Валерий Моругин (1946-2010 гг.) - херсонский художник-философ, космист. Символические образы, созданные его необычным ярким талантом, вызывают высокую духовную потребность познать самого себя, чтобы постичь смысл бытия.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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