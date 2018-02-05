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05.02.2018  14:34   

В «Боммере» пройдет фестиваль короткометражного кино из Ирландии

Фестиваль короткометражного ирландского кино пройдет 15-18 февраля в кинотеатре «Боммер».


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В программу вошли десять разножанровых фильмов, большинство из которых получили награды престижных международных кинофестивалей.

Харьковчане смогут посмотреть фильмы «Билет в будущее», «Хельга, или Знакомство в сети», «Сомнения», «Дуэль», «Друзья для обедов», «Перспективы», «Звонок», «Художники», «В поисках работы», «Очередь».

«Эмиграция, влияние на нашу жизнь современных технологий, поиск компромиссов, выходы из зоны комфорта, любовь, дружба, вдохновение - далеко не все темы, которые раскрыли авторы этих кинолент», - отметили организаторы.

Фильмы демонстрируются на украинском языке.

Сеансы  - в 18:00 и 20:00. Продолжительность - 75 мин. Стоимость билетов – 65 грн; студенческий, пенсионный - 55 грн.

С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте кинотеатра.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, боммер, харьков
 
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