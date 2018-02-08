08.02.2018 16:52

У театра народной музыки «Обереги» – новый руководитель

Заседание комиссии Департамента культуры по конкурсному отбору на должность руководителя коммунального учреждения культуры «Театр народной музыки «Обереги» состоялось сегодня, 8 февраля, в Харьковском городском совете.



univd.edu.ua

Как сообщили в Департаменте культуры, на конкурс поступило две заявки от кандидатов Михаила Когутича и Татьяны Маленченко.



В соответствии с законодательством Украины, конкурс был объявлен в газете «Харьковские известия», директором департамента был утвержден состав конкурсной комиссии, и сегодня она приступила к работе.



На первом заседании был рассмотрен пакет документов на соответствие кандидатов квалификационным требованиям. На втором заседании комиссия ознакомилась с презентациями программы развития театра на один и пять лет, а также провела собеседования.



По результатам заседаний было принято решение избрать руководителем театра народной музыки «Обереги» Михаила Когутича.



«Во-первых, он предложил тщательно подойти к вопросу репертуарной политки, расширить репертуарный план, привлекать молодежь к выступлениям, организации концертной деятельности. Кроме того, Михаил Когутич предложил создать сайт для популяризации заведения, пути сотрудничества с другими театрами в Польше, Венгрии, Грузии. Акцентировал внимание на том, что театр будет принимать участие в различных проектах и сотрудничать с меценатами», - сообщили в Департаменте культуры.