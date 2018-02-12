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12.02.2018  14:59   

Центр культуры и искусства презентует выставку детских произведений

В экспозицию вошли свыше 114 работ воспитанников Центра детского и юношеского творчества №1 «Мистецькі перлини».


// ХОГА

Представленные на выставке работы выполнены в различных техниках изобразительного искусства: роспись, живопись, графика. Среди работ декоративно-прикладного искусства представлены такие техники, как: мягкая игрушка, бисероплетение, аппликация из ткани, фитодизайн, керамика, вышивка, кукла-мотанка, писанкарство, оригами. У всех работ - собственный колорит, свой характер и неповторимость образов.

Открытие выставки состоится 15 февраля в 15:30. Она будет работать до 28 февраля 2018 года.

Вход – свободный.

Экспозицию можно посмотреть с 10:00 до 17:30, выходные: суббота, воскресенье.

Адрес: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 1-го этажа.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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