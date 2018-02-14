14.02.2018 12:24

В городе пройдет игра КВН «Кубок Любви»

15 февраля в концертном зале «Украина» состоится игра «Кубок Любви» Харьковской открытой городской молодежной Лиги КВН.



В городе пройдет игра КВН «Кубок Любви»



Клуб веселых и находчивых посвятил игру Дню всех влюбленных. В ней примут участие молодые и титулованные команды, которые должны подготовить одно конкурсное задание - фристайл.

В игре примут участие следующие команды: «Нет парня» (Запорожье), «Банковская» (Университет банковского дела), «ВВ» (Национальная академия Национальной гвардии Украины), «Драсте», «Полчаса» (Харьковский национальный аграрный университет им. Докучаева), «Рациональный Гарри», «Но это не точно» (Национальный технический университет «ХПИ»), «401-я» (Харьковский национальный университет городского хозяйства им. Бекетова), «60-й калибр» (школа №60), сборные команды «Ножки Буша», «Пятидесятая параллель», «Сборная Безработных Украины».

Начало игры – в 18:00.