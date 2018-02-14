14.02.2018 19:54

В Харькове пройдет конкурс студенческих проектов

Городской конкурс студенческих проектов «Харьков – город молодежных инициатив» пройдет весной 2018 года.



В Харькове пройдет конкурс студенческих проектов



Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, об этом 14 февраля на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.



Участники конкурса смогут презентовать свои проекты в четырех номинациях:



- «Харьков - территория успешной карьеры» (бизнес-проекты, стартапы, направленные на создание условий для профессионального развития молодежи, развитие предпринимательской инициативы и создание собственного бизнеса в молодежной среде, расширение возможностей трудоустройства и построения успешной карьеры, программирование, IТ-технологии);



- «Умному городу – креативная молодежь» (информационно-исследовательские проекты в сфере социологии, права, истории Харькова, инновационные проекты по внедрению изобретений и новейших технологий в сфере химии, физики, математики и др.);



- «Родному Харькову – устойчивое развитие» (проекты и программы городского развития, реформирования местного самоуправления, энергоэффективности города, рационального использования городского пространства, развития муниципальной и туристской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологические аспекты развития городских территорий, архитектурные и строительные проекты);

- «Харьков – город открытый, творческий, толерантный» (социальные, волонтерские, благотворительные проекты, проекты, направленные на духовное и эстетическое развитие молодежи, национально-патриотическое воспитание, внедрение новых форм организации досуга студенческой молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий).

Отборочный этап конкурса планируется провести с 1 марта до 27 апреля, а презентацию-защиту проектов – до 18 мая. Экспертные советы будут работать на базе Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. На основании решений экспертных советов оргкомитет конкурса определит 50 победителей.

Отметим, что в этом году по инициативе городского головы Геннадия Кернеса будет увеличен призовой фонд (на 5 тыс. грн в каждой номинации). Победители, занявшие первые три места, получат из средств городского бюджета 20 тыс. грн, 15 тыс. грн и 10 тыс. грн соответственно.



Напомним, что конкурс «Харьков – город молодежных инициатив» проводится с 2016 года по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. В 2016 году в конкурсе приняли участие более 1 тыс. студентов, а в 2017 году - 1200 учащихся из всех вузов города. Более 30% из предложенных проектов сейчас активно реализуется молодежью.

В прошлом году по результатам двух туров в четырех номинациях лучшими были признаны 50 проектов, авторами которых стали 111 студентов из 21 вуза.