В школе имени Репина откроется детская выставка линогравюры

Выставка линогравюры «Учимся у мастеров», посвященная памяти харьковского мастера станковой графики И.М. Стаханова, откроется 16 февраля в галерее Харьковской художественной школы №1 им. И.Е. Репина.
Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, в экспозицию вошли 60 произведений, выполненных в почти забытой технике – линогравюре. Темы работ: «Хлеб», «Родной край», «Иллюстрации к любимым произведениям» и пр. Авторами представленных работ стали ученики 6-го и 7-го классов мультипликационного отделения Харьковской школы современных театрально-сценических направлений.
Как отметили организаторы выставки, творческие композиции юных авторов демонстрируют достаточно высокий уровень мастерства: дети умеют видеть и отбирать главное, владеют резцом, как кистью, минимальными средствами создавая незабываемые образы. Каждое из представленных на выставке произведений - это особый, отличный от взрослого взгляд на людей, которые живут рядом, на природу, на важные для человека вещи, исторические события и на весь окружающий мир, которые вдохновляют.
Открытие выставки - в 17:00. Место проведения: ул. Есенина, 8-а.
Выставка будет работать до 2 марта.
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